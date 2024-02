Danze caraibiche. Mille atleti al Palasavelli

La Supercoppa Italia danze caraibiche costituisce una gara valevole per il circuito di ranking nazionale nonché per la selezione del team Ldl Italia. Nomi illustri organizzatori della danza citati da Ciminari: "Silvia Fontana, la coppia Gianni Crucianelli e Manola Fontana). "Oltre mille atleti – ha aggiunto il campione di danza - provenienti da tutta Italia si sfideranno nella pista del PalaSavelli. Sarà occasione, per Porto San Giorgio, di vivere una esperienza piena di ritmo, spettacolo e tanta preparazione atletica. Sabato 24 febbraio sono stati inseriti nella scaletta 280 show per un totale di circa 15 ore di gara; nella giornata di domenica 25, invece, vedremo battersi in pista tutti gli atleti iscritti e i vincitori potranno aggiudicarsi un consistente montepremi in denaro. Biglietto d’ingresso alla manifestazione un giorno 10 euro, due giorni 15 euro. Secondo il sindaco Vesprini, si tratta di un evento molto importante che Porto San Giorio potrà sfruttare in termini di promozione turistica e di presenzeper.. Basti dire che tutti gli alberghi sono già impegnati. Sulla stessa lunghezza d’onda gli altri intervenuti. L’assessore Ssnzsqumportante che la città potra sfruttara a livello promozionale e di presenze turistiche. Sulla stessa lunghezza d’onda gli altri interventi, Senzacqua ha voluto evidenziare la correlazione esistente tra sport e turismo.