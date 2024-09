Dargen D’Amico in concerto ’Ciao America’ fa tappa in città

L’estate elpidiense a suon di musica, spettacoli, concerti ed eventi non ha proprio intenzione di fermarsi. Stasera sarà il turno di Dargen D’Amico, in piazza Garibaldi, alle ore 22.00 ad ingresso gratuito. L’artista continua il suo fortunato tour estivo che ha attraversato l’Italia, per poi proseguire in autunno con una tournèe nei teatri della penisola. Porto Sant’Elpidio è ormai una tappa fissa scelta da più di un’artista: Alfa e Clara nelle scorse settimane, senza dimenticare gli ’Zero Assoluto’ per la festa del primo maggio e lo show di Elettra Lamborghini dello scorso anno, e chissà quali altri sorprese verranno riservate da parte dell’amministrazione per le prossime feste in programma. La città è già in fermento per il concerto del rapper e cantautore milanese, che dopo una lunga carriera nell’hip hop, prima con i "Sacre Scuole" e poi da solista, ha avuto negli ultimi anni una piega più pop che lo ha portato al grande pubblico. Ha partecipato come giudice ad X factor, ha calcato il palco dell’Ariston di Sanremo ben due volte: nel 2022 con ’Dove si balla’; quest’anno con ’Onda Alta’, brano che ha conquistato anche i più piccoli con il suo ritmo, ma con un testo impegnato sulla guerra e sui migranti.

Nei suoi live Dargen D’Amico ama spaziare tra i pezzi del suo repertorio, ma chiaramente l’attenzione sarà maggiormente sui brani dell’ultimo progetto pubblicato a febbraio 2024 dal titolo ’Ciao America’, da cui prende il nome anche il tour.

Si preannuncia una grande serata di musica che coinvolgerà più generazioni, dai più giovani agli adulti, con presenze anche da paesi limitrofi e fuori regione, tanto che la piazza è già pronta ad ospitare il pubblico con i lavori in atto da giorni per transennare lo spazio adiacente e limitare la zona, creando angoli ad hoc per far fluire la massa di appassionati attesi per il concerto, oltre ad una squadra di addetti alla sicurezza che sarà presente già dalle prime ore di domani. Dopo i successi degli ultimi live ospitati dalla città le aspettative sono alte, così come è tanta la soddisfazione dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco Massimiliano Ciarpella e dell’assessore al turismo Elisa Torresi per la realizzazione di un cartellone di eventi ricco, variegato e che ha portato Porto Sant’Elpidio ad essere un riferimento per la movida di tutte le generazioni. Manca davvero poco e anche Dargen D’Amico sarà nel litorale elpidiense, con il suo look stravagante, il suo stile inconfondibile e quegli occhiali da sole, suo marchio di fabbrica, che molto probabilmente verranno indossati da tantissimi presenti durante il concerto.

Nadir Tomassetti