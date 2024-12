Dario Bolzan prepara la sfida contro Castelfidardo: mercato e infortuni al centro

Testa al campo per il gruppo di Dario Bolzan che sta preparando la sfida di domenica contro il Castelfidardo, ultima di andata e del 2024, match da cercare di vincere per ritrovare serenità dopo il derby di san Benedetto. Se la squadra è concentrata in campo, la dirigenza è impegnata sul mercato proprio per puntellare un gruppo che sta perdendo anche pezzi. La scorsa settimana è arrivato D’Agostino in un reparto avanzato che ha però già perso Leonardi e sta salutando anche Ferretti, in procinto di rescindere e accasarsi magari in Eccellenza. Insomma uomini contati nel reparto avanzato che presto dovrebbe vedere l’inserimento di qualche nuovo elemento. In difesa il neo arrivato Barchi dopo una gara e mezza è fermo ai box per un problema muscolare e anche dietro (con Diouane in uscita ormai) la coperta diventa cortissima. Per domenica disponibili di sicuro i quattro centrali Cocino, Tafa, Karkalis e Tomassini e proprio in questo ordine potrebbe essere composta la linea a quattro per la gara con il Castelfidardo anche se le buone novelle arrivano da Casucci. L’esterno 2004 è in fase di recupero e ha bruciato i tempi: vederlo in campo non sembra utopia anche se una dose di rischio potrebbe anche esserci. Dal mercato dunque si attende un esterno difensivo under e proprio in questa ottica si sta valutando il 2006 Cosmin Dragomir che già si allena con la quadra e potrebbe essere tesserato. Proprio in quest’ottica è ancora in gruppo l’esterno Marucci che, sembrava in partenza, ma è ancora molto utile soprattutto nelle rotazioni sugli esterni difensivi al momento numericamente molto limitate. Intanto in vista di domenica è aperta la prevendita sul circuito vivaticket con disponibile anche Casa Fermana per l’acquisto dei tagliandi del settore riservato ai locali. Casa Fermana aperta da oggi fino a sabato dalle 16 alle 19 mentre domenica dalle ore 11 fino ad inizio gara. Vendita per il settoe ospiti invece che aprirà oggi (prezzo unico 12 euro) e si chiuderà sabato alle ore 19 con il botteghino dello stadio per i tifosi ospiti che resterà chiuso il giorno della gara.