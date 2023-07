Daspo a un calciatore a Fermo, insulti razzisti in campo

Fermo, 26 luglio 2023 – Rivolge insulti razzisti a un calciatore gambiano e per lui scatta il Daspo sportivo. E’ accaduto alcuni giorni fa, quando il questore ha irrogato un provvedimento di divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive di tipo calcistico per la durata di un anno ad un calciatore di una squadra dilettantistica della provincia.

I fatti si riferiscono a una gara di seconda categoria disputata in campo neutro a Porto San Giorgio nel mese di maggio e valevole per i play off promozione. Nell’occasione, un giocatore di una squadra dell’entroterra fermano, con un passato da professionista nelle file della Fermana, ha proferito un insulto razzista nei confronti di un avversario di origine gambiana. Il tutto è stato udito dal guardialinee che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro, che ha fatto scattare l’espulsione.

Il giudice sportivo, dopo aver letto il referto arbitrale, ha comminato al calciatore una squalifica di ben 5 giornate da scontare nel prossimo campionato.

L’autore dell’insulto che, nell’occasione, rivestiva la fascia di capitano, nei giorni successivi, capita la gravità del suo comportamento, ha offerto un risarcimento alla vittima, atto che ha consentito di ricondurre il provvedimento interdittivo nella misura minima, sia in considerazione del comportamento complessivo del calciatore, che si è subito reso conto della gravità del fatto, sia in considerazione che l’insulto era stato proferito alla fine della gara in un momento di tensione agonistica.

Tuttavia un insulto di stampo razzista, pur proferito in un momento di tensione dovuto al contesto agonistico, costituisce in astratto un fatto che in qualche modo incita, inneggia o altrimenti induce alla violenza, oltretutto se commesso da un calciatore esperto, capitano della squadra, dal quale ci si aspetterebbe un comportamento diverso proprio per il ruolo rivestito. La polizia da anni è particolarmente sensibile alla tematica e alla lotta contro ogni forma di razzismo in ambito sportivo.

Peraltro, il Consiglio d’Europa, per mezzo della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, ha diramato agli stati membri una raccomandazione in cui invita ad organizzare campagne di sensibilizzazione ad ogni livello, con la partecipazione di calciatori e tifosi. A fronte del comportamento tenuto dal calciatore censurabile sotto ogni punto di vista, occorre considerare che il suo ravvedimento costituisce un indubbio segnale positivo. Pertanto, nel caso di specie, lo sport può ancora offrire ampi margini di riscatto per l’autore delle condotte censurate e, di conseguenza, appare congruo contenere il provvedimento di inibizione nella misura minima.