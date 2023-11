Daspo di due anni per un tifoso

Il questore di Fermo ha emesso un Daspo, divieto di accesso a manifestazioni di carattere sportivo, esteso a tutti gli incontri di calcio in ambito nazionale, nei confronti di un 20enne di Porto San Giorgio. Il provvedimento si è reso necessario dopo che i carabinieri hanno segnalato disordini avvenuti presso il campo sportivo di Marina Palmense dove, il 4 novembre, si è disputato l’incontro di calcio tra la Palmense e la Sangiorgese-Monterubbianese. I militari dell’Arma hanno segnalato il comportamento di un giovane tifoso sangiorgese che, dopo aver acceso un bengala, lo ha maneggiato pericolosamente tentando, con le scintille, di colpire il guardalinee posto sotto le tribune al fine di disturbarlo e impedirne parzialmente l’attività. Il 20enne, spalleggiato da altri sostenitori della Sangiorgese, in corso di identificazione, ha poi assunto un atteggiamento nei confronti dei carabinieri, resistendo in modo energico ai tentativi di identificazione che è avvenuta, con fatica, solo alcuni minuti dopo, anche a seguito di altri uomini dell’Arma intervenuti successivamente di rinforzo. il giovane già in passato era stato colpito da un altro provvedimento emesso dal questore di Fermo, stavolta di divieto di accesso ai locali pubblici della durata di 6 mesi per delle intemperanze all’interno di una discoteca. Con tale provvedimento il tifoso non potrà assistere per due anni a tutti gli incontri della nazionale italiana e della medesima compagine Under 21, delle squadre di calcio che partecipano nei campionati nazionali professionistici di Serie A, B , Lega Pro e Serie D e tutti gli altri campionati dilettantistici, nonché a tutte la strutture sportive dove si svolgono partite di Coppa Italia, Europa League, Conference League e Champions League. Fabio Castori