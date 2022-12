"Dateci una sede nel nuovo ospedale"

L’emergenza vera è per il centro di raccolta sangue di Amandola, dal 2017, dopo il sisma dell’anno prima, sistemato in un container. Franco Rossi, che segue da vicino l’attività del centro, spiega che in qualche modo si riesce a portare a casa sulle 488 donazioni l’anno, ma con grande sacrificio: "Il container di fatto sotto Covid non consentiva gli accessi, si dovevano fare le procedure di ingresso all’esterno e d’inverno ad Amandola non è semplice. È un problema grande anche di rinnovo dei donatori, ci sono pochi giovani. Quest’anno sono arrivati 15 nuovi donatori, in quel territorio c’è anche una vasta comunità interprovinciale e abbiamo un certo riscontro anche lì, c’è chi per venire a donare si fa 60 chilometri tra andata e ritorno, si dona il giovedì pomeriggio e l’orario è comodo per chi vuole compiere il dovere del dono, anche se alle 18 dobbiamo mandare le sacche a Fermo, non possono stare più di 18 ore in stallo".

L’ideale sarebbe trasferire il centro nel nuovo ospedale di Amandola, i locali sono già idonei, Rossi li ha visitati con la primaria Giuseppina Siracusa: "Manca l’autorizzazione e a nostro avviso potrebbe essere fatto in tempi brevi, ma la Regione Marche ancora non ha preso in carico la struttura. Speriamo si trovi una soluzione al più presto".

a. m.