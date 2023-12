"Datemi una casa che sia degna di questo nome"

La signora Liliana ha 64 anni, è malata e fortemente debilitata, dopo la morte del compagno è rimasta sola e sta cercando il modo per sensibilizzare chi di dovere (Servizi Sociali del Comune in primis) a darle una mano a trovare una soluzione logistica degna di questo nome e che le consenta di vivere in un ambiente salubre, sicuro e confortevole. Chiede una casa, ma basterebbe anche una stanza, che le consenta di riconquistare la serenità e, non ultimo, che le consenta di vivere in condizioni più umane ed accettabili questa dolorosa fase della sua vita. Il problema è che, essendo gravemente malata, Liliana non può continuare a vivere in un’abitazione per niente idonea alle sue condizioni di salute, "dove non ci sono riscaldamenti, dove ci piove dentro a causa delle infiltrazioni del tetto che, di fatto, mi costringono a stare ‘in ammollo’. Una situazione insostenibile per me e non so più a chi chiedere un aiuto". La donna si è rivolta ai servizi sociali del Comune e all’assessore Marco Traini, "ma non ho avuto alcuna risposta, non ho più sentito nessuno. Ma non si trattano così cittadini in difficoltà. Ho chiesto un aiuto a Traini e ai servizi sociali per trovare una diversa sistemazione. Sono disponibile anche a pagare un canone di locazione minimo, ma da sola non posso riuscire a trovare un posto diverso e più salubre". Di qui l’appello a chiunque possa darle una mano: "Non sono in grado di sostenere affitti elevati ma mi basta anche una stanza per andarmene da questo ambiente umido che, di giorno in giorno, peggiora le mie condizioni di salute". Ma, seppur sollecitate, di risposte dall’amministrazione, Liliana, non ne ha avute tanto che alla disperazione si è aggiunta l’amarezza: "Mi sento presa in giro per il disinteresse di chi dovrebbe adoperarsi per tutelare la salute e il benessere dei propri cittadini".