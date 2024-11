Dati sul turismo estivo: la replica di Ciarpella

"Sono ufficiosi, provvisori, non definitivi i dati che al momento ha a disposizione l’Osservatorio regionale per il turismo – evidenzia il sindaco Massimiliano Ciarpella in risposta alle dichiarazioni, critiche, dei dem sull’andamento in ribasso del movimento turistico in città – ma se anziché criticarla e rifiutarsi di farne parte, gli esponenti del Pd locale avessero partecipato alla Consulta del turismo, avrebbero potuto analizzare i dati a disposizione delle strutture e saprebbero che l’andamento del 2024 non è affatto negativo per Porto Sant’Elpidio. Tutt’altro. E non solo per i numeri, ma anche per i feedback sulla città emersi dai questionari sottoposti agli ospiti, tutti largamente positivi per organizzazione di eventi, servizi e pulizia". In attesa dei dati ufficiali, Ciarpella ritiene che "un minimo di buon senso imporrebbe cautela nel commentare dati ufficiosi sugli afflussi turistici 2024, ma evidentemente il buon senso non è di casa nel Pd locale". Ad oggi, ancora "mancano i caricamenti di numerose strutture alberghiere ed extra alberghiere per cui, al momento, i numeri dell’Osservatorio Regionale del turismo sono inevitabilmente per difetto". Non solo. Vanno considerate alcune variabili relative al movimento turistico in città, come il fatto che "uno dei tre villaggi turistici che incidono per la netta maggioranza di presenze e arrivi, è rimasto chiuso per lavori fino a metà maggio". Tornando alle critiche alla Consulta del turismo, "se ne avessero fatto parte avrebbero saputo anche che con l’imposta di soggiorno non si è finanziato alcun evento, ma si è investito in digital marketing, stanziate risorse per il trasporto pubblico locale e per la riqualificazione degli info point". Sostenere che eventi estivi con decine di migliaia di presenze ed entrate commerciali straordinarie per le attività "non abbiano prodotto nessun beneficio evidenzia il loro totale scollamento dalla realtà".