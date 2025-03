Dazi, tremano le Pmi dopo un anno in positivo

In pochi giorni molto è cambiato nelle strategie adottate dalle aziende del fermano. Prima dell’avvio della seconda amministrazione Trump, le previsioni indicavano una moderata ripresa globale, con differenze regionali marcate: crescita sostenuta negli USA, debolezza in Europa e segnali contrastanti in Cina. Da un rapporto di Prometeia emerge che: "L’attivismo della nuova amministrazione americana, caratterizzato da politiche protezionistiche e misure amministrative controverse, alimenta l’incertezza economica globale e inasprisce le relazioni internazionali. Questi fattori rischiano di rallentare la crescita statunitense e globale, influenzando negativamente consumi, investimenti e occupazione. La reazione dei mercati ha già portato a un indebolimento del dollaro e potrebbe condurre correzioni azionarie ancora più profonde. In Europa, nonostante una dinamica dei salari sostenuta e la normalizzazione della politica monetaria in atto, rimangono criticità legate alla debolezza produttiva, anche se si scorgono alcuni segnali di miglioramento della situazione tedesca. L’Italia rimane caratterizzata da crescita debole e deve puntare sull’attuazione efficace del PNRR per stimolare la crescita". In questo contesto tra gli imprenditori del fermano sale ovviamente il timore su quali scenari si potrebbero aprire sin dai prossimi giorni a seguito delle politiche restrittive annunciate dall’amministrazione americana. Ieri il Sole 24 Ore e Prometeia hanno pubblicato un rapporto che ha preso in considerazione l’andamento delle esportazioni nelle varie province italiane. Dallo studio emerge che in provincia di Fermo ogni cento euro di Pil, ovvero la ricchezza prodotta, è generato da 27,6 euro di esportazioni. Nel corso del 2024, scorrendo i dati che sono riportati nella ricerca, emerge che l’ammontare complessivo delle esportazioni in provincia di Fermo è stato pari a 1.203,7 milioni di euro con un incremento pari a +8,5% rispetto al 2019 ovvero al periodo pre pandemia. Questo dato evidenzia in maniera estremamente chiara come le aziende del fermano siano impegnate nell’attuazione dei programmi di internazionalizzazione che si concretizzano con le vendite oltre confine. Dai dati Istat – Prometeia e Sole 24 Ore emerge che il 50,4% delle esportazioni del fermano sono destinate ai Paesi che fanno parte dell’Unione Europea mentre il 49,6% è destinato ai Paesi extra Unione Europea. In questo contesto l’incidenza delle vendite a clienti americani è quasi del 7% e per la precisione del 6,9%. Una quota di vendite nei confronti degli Usa che non è certamente trascurabile ed è per questo che le incertezze di Trump non fanno dormire sonno tranquilli agli imprenditori del fermano.

Vittorio Bellagamba