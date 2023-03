De Angelis: "Io e una civica per sostenere Battilà"

Tirato in ballo dal coordinatore provinciale e consigliere comunale di Fd’I, Andrea Balestrieri, Pasquale De Angelis (portavoce della lista civica ‘Elpidiensi’) smentisce di aver mai amministrato con il sindaco Paolo Petrini, "ma solo come assessore nella giunta di Valeria Montecassiano, per di più come figura tecnica, senza alcuna designazione politica". E aggiunge che adesso torna in campo in questa tornata elettorale con una lista civica a sostegno del candidato sindaco Gian Vittorio Battilà, "per dare un futuro decisamente migliore alla nostra città, con un programma che punta a una crescita turistica ed economica recuperando il forte senso di comunità per una visione di città che, in quest’ultimo ventennio, le amministrazioni di sinistra non hanno saputo dare". Ma De Angelis va oltre alla semplice smentita e conferma il suo essere distante da Paolo Petrini, sostenendo che lo sviluppo sostenibile a cui mira "è decisamente in contrasto con quello di Petrini che, con la sinistra elpidiense, basa il suo modello di sviluppo economico principalmente sull’edilizia privata. Basta ricordare ex piazza Garibaldi, ex Fim, ex darsena, rinnovo lottizzazione Monelli: tutti progetti che gli erano valsi il soprannome di ‘cementificatore’. Un’attitudine – incalza De Angelis – che lo portò pure in conflitto con le forze di maggioranza di allora".