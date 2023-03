De Luna: "Inizia una storia nuova per la nostra città"

Grandi novità nel Pd di Porto San Giorgio: nasce la sezione GD dei giovani Democratici. È con soddisfazione che il segretario cittadino del partito, Michele Amurri, lo ha annunciato, ieri in conferenza stampa, alla presenza di diversi ragazzi che ne fanno già parte. Il primo segretario eletto dagli stessi ragazzi sarà l’ex assessore Christian De Luna, che dal gruppo civico passa ai Dem. Amurri ricorda che nel congresso sezionale del 4 dicembre 2021 aveva assunto il prioritario impegno di avvicinare il mondo giovanile ritenendolo importante e fondamentale nell’ottica di rinnovamento.

"È un progetto al quale ho creduto fortemente – sottolinea il segretario – dare cioè il là per la formazione del gruppo dei giovani democratici, perché a Porto San Giorgio non c’è mai stato, ma tengo a precisare che, non è una bandierina di Amurri o del Pd di Porto San Giorgio, bensì l’inizio di una storia di rinnovamento della nostra cittadina. Questo progetto cade in un momento nuovo anche a livello nazionale con la vittoria di una figura innovativa che ha attratto i giovani e sono convinto che riuscirà Elly a cambiare il corso del partito. Lo dice uno che ha sostenuto convintamente Bonaccini".

De Luna spiega i motivi che l’hanno convinto di effettuare la scelta di aderire al Pd: "Voi sapete che la mia esperienza nasce come civica da circa sei anni. È stata sempre caratterizzata dall’amore per la politica e per questa città. Tuttavia sono arrivato a pensare che la vera attività politica si realizza attraverso un partito. La lista civica è fine alle elezioni. Pertanto penso che dopo anni di meditazioni e di un grande rapporto instaurato con il Pd di Porto San Giorgio, con il quale ho sempre collaborato in maniera diretta, sia arrivato il momento di entrare in questo partito e di farlo attraverso questo movimento giovanile. Ringrazio i ragazzi che hanno aderito e ringrazio il PD per avermi accolto. Ci saranno tantissime cose da fare insieme alla segretaria della federazione Dorotea Vitali, ringrazio anche Mattia Santarelli del GD di Fermo e la segretaria regionale Chiara Croce. Inizia una nuova stagione per Porto San Giorgio con questo circolo giovanile. Partiamo da sette ragazzi che hanno aderito. Qui presenti ci sono Elettra Leali, 24 anni, Ilaria Del Moro, 27 anni, Leonardo De Carolis, 25 anni. Poi ci sono ma che non sono presenti Federico Mancini, Mattia Moretti e Iris Padalino. Questo è il punto di inizio quindi ci saranno sicuramente altre adesioni".

s. s.