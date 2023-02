De Mitri-Carlo Forti vince il derby

La De Mitri - Carlo Forti cala il tris di vittorie da tre punti e lo fa in un derby acceso in campo e sugli spalti. Che la partita contro la New System Volley Torresi Potenza Picena fosse tra quelle accese era immaginabile, ma la battaglia sportiva è stata qualche cosa di importante e, per i colori rossoblù, esaltante. È un’evidenza che la formazione di coach Papadopoulos abbia trovato una sua vera identità e che ora giochi a memoria, supportata da un’importante forma fisica e mentale. La partita ha vissuto un primo set , con le due formazioni sempre pronte a superarsi e a dare battaglia, con capovolgimenti di fronte. Diverso il secondo set in cui la formazione di Potenza Picena ha reagito mettendo in difficoltà Tiberi e compagne e vincendo per 25-18. Nei due parziali successivi la svolta: la continuità del gioco orchestrato da Graziani, finalizzato bene da tutte le ragazze rossoblù ha consentito alla De Mitri - Carlo Forti sin da subito di mettere le cose in chiaro con vantaggi importanti. La formazione ospite si disuniva. Troppa la determinazione che il duo tecnico Papadopoulos e Ruggieri ha instillato nelle rossoblù. Solo nel quarto set sul 23-14 per le padrone di casa c’è stato un reale sussulto delle potentine, che però si è fermato sul 25-21.