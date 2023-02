De Mitri, oggi c’è Potenza Picena

La De Mitri – Carlo espugna con il massimo scarto (18, 11, 12) il Palasport di Monte Urano e conquista la seconda vittoria consecutiva. Un 3-0 a Monte Urano che regala fiducia alla compagine di coach Papadopoulos. La gara ha avuto storia solo nel primo parziale, con le padrone di casa che riuscivano a tenere testa alla formazione rossoblù, che però allungava. Da lì in poi gli attacchi e i servizi ficcanti di Tiberi e compagne hanno avuto la meglio. Il girone di ritorno per la De Mitri – Carlo Forti è iniziato così in modo più che positivo, con due vittorie per 3-0 e a squadra che mostra segnali di miglioramento. Sesta vittoria da inizio stagione e classifica che ora torna a sorridere alle rossoblù, in vista di un’altra partita importante, vale a dire il derby casalingo contro la New System Volley Torresi Potenza Picena. Con una vittoria da tre punti, la squadra rossoblù agguanterebbe in classifica le avversarie, e inizierebbe a guardare alle prossime partite con uno spirito più battagliero. Questa la formazione della De Mitri – Carlo Forti scesa in campo a Monte Urano: De Angelis, Maracchione, Caporali, Scagnoli, Graziani, Benedetti, Mastrilli, Tiberi, Di Marino, Marra, Bastiani, Sbano. Oggi alle 21 le rossoblù ospiteranno Potenza Picena.