De Mitri, rosa al completo in campo contro Ravenna

Torna il campionato di serie B2 femminile e la De Mitri – Carlo Forti affronterà l’Olimpia Teodora Ravenna. La partita contro le romagnole sarà la prima nella quale il coach avrà tutta la rosa a disposizione. L’Olimpia, dopo aver sfiorato la promozione nel passato campionato, ha ridimensionato i programmi e ringiovanito la squadra. Nelle due ultime partite casalinghe ha sconfitto le marchigiane Monte Urano e Lucrezia e punterà al terzo successo contro le rossoblù, che però non salgono in Romagna per fare la vittima sacrificale: ottenendo una vittoria da tre punti, infatti, scavalcherebbero le ravennati e dando continuità al successo ottenuto contro Pagliare, situazione che farebbe da slancio per il prosieguo del campionato, che prevede un’altra partita e poi un’altra lunga sosta, per via della finale di Coppa Italia e dell’assemblea della Fipav. La De Mitri – Carlo Forti sarà comunque attesa da un doppio turno casalingo: giocherà sabato 14 gennaio contro Polverigi e sabato 4 febbraio, contro Rimini. A Ravenna giocherà alle 17,30 di domani.