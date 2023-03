De Mitri, testa e cuore a Riccione

Dopo una battaglia interminabile, la De Mitri - Carlo Forti ha ragione di una Ribani Castenaso che, essendo quasi all’ultima spiaggia, ha reso durissima la vita alle rossoblù. Il 3-1 finale per le padrone di casa è arrivato dopo una maratona dalle grandi emozioni.

Parte subito forte la De Mitri (4-0 nel primo set) subito rintuzzata dalle emiliane che dopo la metà del set portano a casa il primo parziale.

Immediata la reazione di Tiberi e compagne che incominciano a macinare gioco in continuità. Si arriva al 21-17 e si pensa che sia fatta.

Invece le ospiti si portano sotto fino al testa a testa finale che porta al pareggio delle rossoblù di casa.

Iil terzo set è un’autentica girandola di emozioni con un finale in cui le giocatrici in campo danno veramente il meglio.

Alla fine la spunta dopo una lunghissima serie di vantaggi, la compagine di casa.

Applausi per tutte e due le formazioni. Continua il magic moment della De Mitri-Carlo Forti che inanella la quinta vittoria su sei incontri e sale in settima posizione in classifica con un bel +8 dalla zona rossa.

Ora testa e cuore verso

la trasferta di sabato prossimo a Riccione con

l’idea di riprendersi quei punti persi malamente

nel match casalingo ed aggiungere un’altra perla al cammino di questo girone di ritorno.

s. s.