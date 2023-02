Netta e meritata vittoria della De Mitri – Carlo Forti che, nella partita che inaugurava il girone di ritorno della B2 femminile, ha sconfitto con il massimo scarto la Projet System Athena Rimini, scavalcandola in classifica. una gara che solo nel terzo set è stato combattuto, ma che nelle prime due frazioni aveva evidenziato una superiorità delle ragazze di casa. Nel terzo set, invece aumentava il numero degli errori, specialmente in battuta e soffrivano il break iniziale delle avversarie che riuscivano a conservare un discreto vantaggio per quasi tutto il set, fino al 21-16 in proprio favore. Qui Tiberi e compagne riuscivano a tirare fuori una reazione d’orgoglio che le portava a riavvicinarsi, ma le biancorosse si portavano sul 24-22, giocando la palla set che però veniva annullata dalla squadra marchigiana, che piazzava un break letale di 4-0, aggiudicandosi set e incontro. Si tratta della prima vittoria da tre punti ottenuta al PalaSavelli, dopo due settimane nelle quali l’allenatore aveva lavorato duramente per ottenere il meglio dalla sua squadra. Nel prossimo turno le rossoblù andranno a far visita sabato alla E.M. Company di Monte Urano.