"De Vincenzo ha salvato mio fratello"

La solitudine più profonda è che quella che conosce chi ha una persona cara con problemi psichiatrici. Lo racconta bene Paola P., per salvare il fratello affetto da un profondo disagio psichico ci è voluto un medico di buona volontà e l’ospedale di Fermo, prima c’è stato solo dolore, silenzio, lontananza: "Mio fratello è un soggetto fragile, quando è venuta a mancare mia madre è crollato e io ho chiesto aiuto ai servizi sociali. Lì è cominciato il nostro incubo". L’uomo, oggi cinquantenne, è stato allontanato dalla famiglia e inserito in una struttura a Ferrara dove secondo la famiglia non ha avuto le cure di cui necessitava: "Anzi, nel giro di poco si è spento, era praticamente solo sedato, io lo potevo vedere solo una volta al mese e nel tempo mi sono anche infortunata per cui sono passate diverse settimane prima che riuscissi ad andare a trovarlo. Quando l’ho rivisto lui praticamente non camminava più, non aveva reazioni, i medici a cui mi appellavo non riuscivamo nemmeno a visitarlo per quanto era addormentato. Ho subito protestato, ho saputo che per giorni ha pianto e si è disperato perché non capiva dove fosse, non ci vedeva più, ha sofferto tanto. Quando sono riuscita a portarlo via pensavo che non avrebbe più reagito, l’ho preso in ambulanza e l’abbiamo portato a Fermo". Paola ha intenzione di denunciare quello che le è accaduto, la famiglia è originaria di Porto Potenza Picena ma le hanno consigliato di portare suo fratello a Fermo, dietro consiglio del medico di medicina generale Adolfo Santucci: "Qui, a psichiatria del Murri abbiamo trovato il medico che ha salvato mio fratello e con lui tutta la mia famiglia. Siamo stati presi in carico dallo psichiatra Alfredo De Vincenzo, ci ha letteralmente rimesso al mondo. Ha prima dovuto disintossicare mio fratello da tutti i farmaci che gli erano stati dati e poi gli ha trovato un unico farmaco che lo ha aiutato a gestire la sua fragilità. Oggi è rinato, è in una rsa insieme a mio padre che si è fatto ricoverare con lui, a Porto San Giorgio, sono entrambi tornati a sorridere e io sono di nuovo serena. Dunque volevo dire che lo psichiatra Di Vincenzo ha salvato la vita alla mia famiglia. La mia storia vuole essere un modo per dire che abbiamo bisogno di aiuto, di ascolto, di una strada sicura, per non essere più un peso per nessuno".