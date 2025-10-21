Debiti verso il Comune, si va in tribunale

La giunta comunale, riunitasi il 13 ottobre sotto la presidenza del sindaco Valerio Vesprini, ha approvato all’unanimità la procedura di insinuazione al passivo nei confronti di una società dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 31/2025. Un atto apparentemente tecnico ma dal forte valore amministrativo, che conferma l’attenzione dell’Ente verso la tutela delle proprie finanze e il recupero dei crediti vantati dal Comune, frutto di rapporti giuridici e fiscali ormai interrotti dal fallimento del soggetto debitore.

Nel provvedimento si specifica che l’Amministrazione presenterà domanda di ammissione al passivo entro i termini di legge, in vista dell’udienza fissata per il 13 novembre 2025, quando il Giudice delegato procederà all’esame delle richieste di ammissione dei vari creditori. La Giunta ha inoltre deciso di affidare la rappresentanza dell’Ente a un legale di fiducia, che curerà la predisposizione di tutti gli atti necessari e la partecipazione alle fasi della procedura concorsuale. Per l’incarico è stato previsto un impegno di spesa fino a 2.000 euro, cifra destinata a coprire onorari e costi accessori nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Il documento amministrativo è corredato dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, che certificano la piena conformità del provvedimento alle norme di gestione economico-finanziaria e alle disposizioni in materia di contabilità pubblica. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a conferma della volontà dell’Amministrazione di agire con tempestività e precisione, evitando che i tempi della giustizia possano compromettere le possibilità di recupero dei crediti.

L’iniziativa si inserisce in una linea di governo attenta al rispetto delle regole e alla difesa del patrimonio comunale. In un momento in cui la stabilità economica degli enti locali dipende anche dalla capacità di riscuotere quanto dovuto, la scelta di Porto San Giorgio rappresenta un atto di responsabilità verso la collettività, volto a salvaguardare le risorse pubbliche e a riaffermare il principio secondo cui nessun debito nei confronti della comunità può restare privo di risposta.

Con questa delibera la Giunta Vesprini dà un segnale concreto di serietà amministrativa e di rigore nella gestione dei conti, ribadendo l’impegno a garantire equilibrio e trasparenza. Il messaggio che arriva ai cittadini è chiaro: il Comune vigila, interviene e si muove con determinazione per tutelare fino all’ultimo euro del patrimonio pubblico, anche quando le circostanze richiedono il ricorso alle vie giudiziarie.