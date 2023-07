Decibel, cinque deroghe all’anno

La filosofia che è alla base delle modifiche al regolamento acustico che approderanno al Consiglio comunale del 27 luglio è questa: l’amministrazione consente alle attività di usufruire di deroghe fino a 90 decibel per musica all’aperto, nella misura di 5 all’anno per zona d’interesse (ad esempio, per via Cesare Battisti), fino a mezzanotte e mezza nei festivi (non più l’1), mentre per le altre occasioni il limite da non superare resta di 70 decibel.

"Attualmente i concerti all’aperto venivano autorizzati dal Comune con deroga a 70 decibel – spiega il capogruppo di Fd’I, Giorgio Marcotulli che ha portato il tema all’attenzione della terza commissione da lui presieduta – ma, di fatto era una deroga inefficace perché qualsiasi iniziativa venga fatta, vista anche la nostra configurazione urbana, il limite di 70 decibel viene sempre superato". Di qui, l’idea di spostarlo a 90 decibel. "Questo non vuol dire che siamo pro aumento dei decibel. Noi siamo a favore della legalità. Chi fa iniziative, deve farlo entro le regole e le deroghe devono servire a far stare in regola le attività che organizzano eventi musicali", chiarisce Marcotulli che, richiamando il ‘caso’ del Don’t Worry Beer Happy e la sanzione di 1500 euro all’organizzatore, esemplifica: "Fosse stata concessa la deroga, il limite era di 70 decibel: basta un niente a superarlo per cui, a quelle condizioni, la deroga non mette al riparo dal rischio sanzione. Con questa modifica, su 3 sere di una festa, in una si potrà fare musica fino a 90 decibel, nelle altre resta il limite di 70 decibel. L’eventuale tolleranza di una musica più alta, gli organizzatori se la devono ‘conquistare’ con i residenti".

L’intenzione è mettere le attività in condizione di stare in regola "ma, a questa nostra concessione, dovrà corrispondere da parte loro una contro-risposta per i giorni fuori da queste deroghe". Valutazioni su collocazione e direzionamento degli impianti per ridurre l’impatto, fanno parte di una concertazione "che vogliamo attuare coinvolgendo anche i residenti perché – afferma Marcotulli – si può risolvere questo problema non solo con regole chiare, ma anche trovando l’equilibrio per la tolleranza dei residenti e questo va costruito con intelligenza e buon senso, da ambo le parti". Non è una proposta blindata e l’amministrazione sta ascoltando residenti e attività, lo farà fino al consiglio comunale pronta a rivederla qualora se ne ravvisi la necessità.

Marisa Colibazzi