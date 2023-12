Decima edizione del concorso ’La Vetrina più…’

Con le festività natalizie torna l’immancabile appuntamento con il concorso "La Vetrina più…". Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione commercianti Botteghe Mu e con Mun Market. Un concorso che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione e si conferma dunque sempre all’avanguardia e aggiornatissimo. Tre le categorie per le quali si andrà in competizione: la vetrina più bella, quella più simpatica e quella più elegante & social. I commercianti che hanno intenzione di partecipare possono inviare agli organizzatori una foto della loro vetrina adeguatamente addobbata e la valutazione avverrà su facebook dove sarà creato e pubblicato un album fotografico visibile sulla pagina del Comune di Monte Urano e sulla pagina di Mun Market. Coloro che vorranno votare lo possono fare utilizzando gli emoticons: con un pollice alto per la vetrina più bella, con un cuore per quella elegante e con una faccia sorridente per quella più simpatica.