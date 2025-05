Decima edizione dell’Itet League: le squadre vincitrici

A Fermo, prima della fine della scuola, c’è un appuntamento tradizionale e immancabile: i tornei studenteschi di calcetto degli istituti superiori. Da poco terminato, presso il campetto della Mentuccia, il primo, quello dell’istituto statale economico tecnologico ‘Carducci- Galileo’ ovvero la decima edizione dell’Itet League che ha visto coinvolti circa 200 tra ragazze e ragazzi. Le 16 classi maschili si sono sfidate in 4 gironi con quarti di finale (andata e ritorno); semifinale secca e finale tra le squadre Benfica del 5°CAFM e il Fluminense del 5°DAFM che, dopo i tempi regolamentare e supplementari finiti in parità, si sono aggiudicati la coppa ai rigori con il risultato di 7-6. Girone unico, semifinale e finale per le 4 classi femminili, tra le quali la Fluminense del 5°DAFM ha avuto la meglio sul Manchester City del 5°AAFM per 2 a 0. Premi speciali per: Aurora Elia- miglior giocatrice; Marco Ciarrocchi- miglior giocatore e Leonardo Alessandro- miglior portiere. "Ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore allo sport Alberto Scarfini e del consigliere Edoardo Candidori, presenti alla premiazione di domenica- hanno fatto saper gli organizzatori Leonardo Mazelli, Paolo Bastarelli, Matteo Basili, Riccardo Pettinari e Giacomo Testaguzza- anche il professor Giuseppe Lupoli, per il supporto. E’ stata un’edizione ricca di sport e condivisione, ma il momento più alto, veramente emozionante per tutti noi, è stato prima dell’inizio della finale maschile quando abbiamo dedicato un minuto di silenzio, al padre del nostro compagno Tommaso De Carolis: avrebbe dovuto giocare la sera della finale e abbiamo indossato una maglia speciale per lui".

Gaia Capponi