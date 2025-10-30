Decima edizione di Castelloween tra giochi, streghe e spettacoli

L’immaginario di Halloween incrocia la mitologia greca nella decima edizione di Castelloween. Venerdì 31 ottobre corso Castel San Giorgio e le vie adiacenti si coloreranno a tema per la decima edizione della festa realizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni aderenti. L’evento, che compie dieci anni, promette un viaggio notturno tra leggenda e immaginazione: dèi antichi, presagi, visioni, mostri e fuoco animeranno vicoli e piazzette per una festa pensata per grandi e bambini. Il filo conduttore è la "Fuga dall’Ade".

Il programma della manifestazione si aprirà alle 16,30 con la "caccia al tesoro" a cura di Gabriele Claretti. I partecipanti saranno coinvolti nel gioco a partire dall’arco del diavolo. Il pomeriggio sarà animato da musica dal vivo con "Il canto della gorgone", truccabimbi, proiezioni e luci di wood "Fuochi fatui", il mercatino "La fiera dei misteri" a cura di Botteghe creative, "Fosche visioni" con la cartomante, laboratori creativi, escape room "Evasioni dal pandemonio" e lo spettacolo finale alle ore 19 della Compagnia dei folli dal titolo "Il giardino della regina oscura".

"Castelloween è un evento che piace e funziona – ha detto il sindaco Valerio Vesprini durante la presentazione –. Ogni anno cerca temi nuovi, porta cultura e partecipazione coinvolgendo le scuole". Per l’assessore alle Politiche Giovanili Marco Tombolini "offre l’occasione ai giovani di conoscere e divertirsi. Corso Castel San Giorgio sarà l’anima della manifestazione". Javiera Castro Aste di Antica Bottega Aps è entrata nel merito delle varie attività che coinvolgeranno i presenti "con Caronte che aspetterà i piccoli nei presso dei Cantieri della Civiltà Marinara. Altra novità sarà la sostituzione delle tradizionali zucche con i melograni, seguendo il filo conduttore del tema della manifestazione". Mirco Abruzzetti collaborerà insieme a Gabriele Claretti in una delle manifestazioni principali, la "Caccia alle ombre", che si svilupperà su due turni e vedrà a fine serata la premiazione della squadra vincitrice.