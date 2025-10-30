Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente DeloguIl post di Andrea DeloguPrevisioni meteoOmicidio BolognaSofia StefaniMamma sfrattata
Acquista il giornale
CronacaDecima edizione di Castelloween tra giochi, streghe e spettacoli
30 ott 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Decima edizione di Castelloween tra giochi, streghe e spettacoli

Decima edizione di Castelloween tra giochi, streghe e spettacoli

L’immaginario di Halloween incrocia la mitologia greca nella decima edizione di Castelloween. Venerdì 31 ottobre corso Castel San Giorgio e...

L’immaginario di Halloween incrocia la mitologia greca nella decima edizione di Castelloween. Venerdì 31 ottobre corso Castel San Giorgio e...

L’immaginario di Halloween incrocia la mitologia greca nella decima edizione di Castelloween. Venerdì 31 ottobre corso Castel San Giorgio e...

Per approfondire:

L’immaginario di Halloween incrocia la mitologia greca nella decima edizione di Castelloween. Venerdì 31 ottobre corso Castel San Giorgio e le vie adiacenti si coloreranno a tema per la decima edizione della festa realizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni aderenti. L’evento, che compie dieci anni, promette un viaggio notturno tra leggenda e immaginazione: dèi antichi, presagi, visioni, mostri e fuoco animeranno vicoli e piazzette per una festa pensata per grandi e bambini. Il filo conduttore è la "Fuga dall’Ade".

Il programma della manifestazione si aprirà alle 16,30 con la "caccia al tesoro" a cura di Gabriele Claretti. I partecipanti saranno coinvolti nel gioco a partire dall’arco del diavolo. Il pomeriggio sarà animato da musica dal vivo con "Il canto della gorgone", truccabimbi, proiezioni e luci di wood "Fuochi fatui", il mercatino "La fiera dei misteri" a cura di Botteghe creative, "Fosche visioni" con la cartomante, laboratori creativi, escape room "Evasioni dal pandemonio" e lo spettacolo finale alle ore 19 della Compagnia dei folli dal titolo "Il giardino della regina oscura".

"Castelloween è un evento che piace e funziona – ha detto il sindaco Valerio Vesprini durante la presentazione –. Ogni anno cerca temi nuovi, porta cultura e partecipazione coinvolgendo le scuole". Per l’assessore alle Politiche Giovanili Marco Tombolini "offre l’occasione ai giovani di conoscere e divertirsi. Corso Castel San Giorgio sarà l’anima della manifestazione". Javiera Castro Aste di Antica Bottega Aps è entrata nel merito delle varie attività che coinvolgeranno i presenti "con Caronte che aspetterà i piccoli nei presso dei Cantieri della Civiltà Marinara. Altra novità sarà la sostituzione delle tradizionali zucche con i melograni, seguendo il filo conduttore del tema della manifestazione". Mirco Abruzzetti collaborerà insieme a Gabriele Claretti in una delle manifestazioni principali, la "Caccia alle ombre", che si svilupperà su due turni e vedrà a fine serata la premiazione della squadra vincitrice.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiHalloween