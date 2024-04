Decine di colpi nelle abitazioni. Banda condannata a nove anni

Una pericolosa banda che aveva messo a ferro e fuoco il territorio con una lunga serie di furti in abitazione ma, alla fine, i tre componenti erano finiti nella rete dei carabinieri. Per questo motivo un 40enne e un 38enne, entrambi di professione muratore, un nullafacente di 50 anni, tutti albanesi e domiciliati a Porto Sant’Elpidio, sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al termine del processo. Il 50enne è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione, mentre al più giovane dei tre è stata inflitta una pena di due anni e otto mesi. Condanna a tre anni invece per il 40enne. Il blitz era stato messo a segno dai carabinieri del Radiomobile di Fermo, che avevano utilizzato anche uomini in borghese. Nel corso dell’operazione i militari dell’Arma avevano bloccato i due albanesi, traendoli in arresto in flagranza. Entrambi, poco prima, dopo aver forzato una portafinestra d’ingresso ed essersi introdotti all’interno di un’abitazione a Massa fermana, dove avevano rubato monili in oro, erano fuggiti a bordo di un’autovettura rubata qualche giorno prima a Monte Giberto. Insieme a loro anche un terzo uomo che si era dato alla fuga per conto proprio. I fuggitivi, immediatamente raggiunti dai carabinieri, avevano abbandonato l’auto, tentando vanamente la fuga a piedi e opponendo resistenza nei confronti dei militari dell’Arma, tanto da scoppiare una violenta colluttazione, nel corso della quale un carabiniere era rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. I due, opportunamente neutralizzati e arrestati, erano stati rinchiusi nel carcere di Fermo e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Le immediate ricerche del terzo membro della banda, il fuggitivo, avevano dato esito positivo. Non essendoci più la flagranza di reato l’uomo era stato denunciato a piede libero. Nello stesso contesto investigativo i militari avevano eseguito perquisizioni domiciliari, che avevano consentito di rinvenire nella disponibilità dei tre albanesi altra refurtiva consistente in 58 monili oro, sei diamanti, quattro orologi di valore, nonché mille euro in contanti, per un valore complessivo di circa 50mila euro, tutto verosimilmente proveniente da altri furti commessi in provincia di Fermo e Macerata. La refurtiva era stata sequestrata e restituita ai legittimi proprietari.

Fabio Castori