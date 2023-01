Decoro e sicurezza, ordinanza del Comune per i proprietari dei cani

Dopo le numerose segnalazioni arrivate, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare un’apposita ordinanza in merito agli obblighi di condotta, pulizia e relativi divieti che vanno osservati dai proprietari di cani. Un’ordinanza già operativa che punta a rendere marginale il fenomeno. E’ obbligatorio portare sempre con se sacchetti appositi per la raccolta delle deiezioni. Gli animali vanno obbligatoriamente condotti al guinzaglio. Per un maggiore decoro e anche per esigenze igienico – sanitarie, sono sempre vietate le deiezioni dei cani nel raggio di 10 metri dal perimetro di pubbliche strutture come edifici scolastici, luoghi dedicati ai bambini oltre che uffici e strutture sanitarie. Per le violazioni all’ordinanza vengono applicati sanzioni amministrative pecuniarie: queste vanno da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro, al netto di una eventuale sanzione penale e risarcitoria per eventuali e possibili danni cagionati.