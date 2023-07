Defibrillatori in città della Croce Verde Tocca alla Corva

Prosegue la consegna dei defibrillatori da parte della Croce Verde nei vari quartieri della città, nell’ambito del progetto ‘Città Cardioprotetta’ che la Pubblica Assistenza ha voluto dedicare alla memoria di Remigio Cuini, milite storico che aveva sempre puntato sulla formazione dei militi e sulla formazione per il primo soccorso. Al momento, sono tre le postazioni attivate con la consegna del macchinario. Totem contenenti i defibrillatori ci sono in via Cesare Battisti, in centro città; nel quartiere Cretarola e, l’ultimo in ordine di tempo, nel quartiere Corva. Ogni volta, insieme alla consegna dell’apparecchiatura, i militi fanno anche una dimostrazione per i residenti, su come utilizzarlo. Alla Corva, la simulazione è stata effettuata da Filippo, ragazzino appena 13enne che ha mostrato di avere una particolare dote nell’esecuzione delle manovre salvavita Bls con l’uso del defibrillatore. Una perizia che gli è valsa la consegna da parte di Romano Giacomozzi, responsabile formazione della Croce Verde, di un attestato come ‘Giovane Soccorritore’. Prossima consegna, a Marina Picena, dove il totem del defibrillatore sarà collocato vicino alla piattaforma di basket (via Trieste).