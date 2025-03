Defibrillatori in sette Comuni. Ecco ‘Una scossa per la vita’

‘Una scossa per la vita’ è il progetto ideato e realizzato dalla Croce Arcobaleno di Petritoli, inerente la dotazione e istallazione di un defibrillatore in ognuno dei sette Comuni di competenza in Valdaso. Il progetto, unitamente alla presentazione del nuovo mezzo acquistato per il trasporto dei disabili, è stato illustrato nella sala consiliare del Comune di Petritoli, alla presenza dei sindaci dei sette Comuni e degli sponsor, ringraziati da tutta la Croce Arcobaleno. I Comuni di competenza della pubblica assistenza sono, Montottone, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Monte Rinaldo, Monte Giberto, Ponzano di Fermo e ovviamente Petritoli. Cinque sono i defibrillatori acquistati in quanto due Comuni ne erano già dotati, ma per l’utilizzo di tutti e sette, l’Arcobaleno curerà la formazione di personale da abilitare all’uso.

"Un traguardo importante – ha detto il presidente della Croce Arcobaleno Secondo Vitali – raggiunto grazie alla collaborazione di tanti soggetti. I Comuni, la Regione Marche, i partner e realtà associative vicine al territorio, quali il ‘Centro Famiglie Valmir’ e ‘Tutti i giorni onlus’. Un ringraziamento speciale va ai volontari e a chiunque abbia scelto e sceglierà di contribuire al potenziamento della Croce Arcobaleno".

Una realtà sociale, sanitaria e culturale, molto preziosa per il territorio, è ciò che rappresenta l’Arcobaleno, nata nel 1993 (così come ricordato dall’ex sindaco e attuale vice sindaco di Monte Vidon Combatte, Gaetano Massucci) in risposta alla chiusura dell’ospedale di Petritoli, con lo scopo di accorciare le distanze sanitarie tra il territorio periferico ed il centro ospedaliero di Fermo. "Un obiettivo centrato in pieno – ha commentato il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani –. A distanza di oltre 30 anni di attività sul territorio della Valdaso, l’Arcobaleno ha dimostrato l’efficienza della collaborazione tra enti e del saper governare crisi e cambiamenti dei servizi sanitari. Con la nascente Casa di comunità, infatti, l’Arcobaleno avrà un ruolo di grande responsabilità". A portare i saluti e ringraziare i volontari della realtà associativa anche il consigliere regionale Andrea Putzu.

Paola Pieragostini