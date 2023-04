Definiti gli ultimi dettagli per la fiera di San Giorgio

L’amministrazione sta definendo gli ultimissimi dettagli organizzativi promozionali riguardanti la fiera di San Giorgio, in programma domenica prossima 16 aprile. La manifestazione, giunta alla 34esima edizione è organizzata direttamente dal servizio Commercio del Comune ed ha registrato, negli anni, una partecipazione considerevole di visitatori provenienti dal territorio, rappresentando uno degli appuntamenti più attesi di promozione commerciale e turistica della città. Allo scopo sono stati richiesti i preventivi di spesa per i servizi relativi allo svolgimento della Fiera a fornitori professionali ed affidabili, come di seguito riportato: servizio lavori pubblicitari (realizzazione grafica - stampa manifesti e distribuzione - anticipo spese affissioni – camion vela) per 3.074,06 euro; bagni chimici 976 euro; pubblicità web – spot radio e video interviste 854 euro; 4 Bus navetta Steat 1.224,99 euro; pubblicità su quotidiano cartaceo 557,54euro; materiale di comunicazione 793 euro; luminarie 2.000,01 euro. Gli uffici comunali hanno dato atto le offerte indicate risultano congrue e considerato che per ragioni di economicità e contenimento della spesa, vista la vicinanza temporale della Fiera di San Giorgio (16 aprile) e della Festa del Patrono (23 aprile), l’assessore al ramo ha inteso prorogare sino al 24 aprile la fornitura dei bagni chimici, il materiale di comunicazione per la Fiera e Festa di San Giorgio verrà distribuito in data 16 aprile nel corso della Fiera e l’installazione delle luminarie su viale Buozzi verrà mantenuta fino al 25 aprile.