Definizione agevolata crediti a Porto Sant'Elpidio: 6 milioni da riscuotere

Anche il consiglio comunale elpidiense ha approvato un regolamento per la definizione agevolata di entrate comunali tributarie e non, comprese le sanzioni al codice della strada, che non sono state riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali. Un monte crediti il cui valore sfiora la ragguardevole cifra di 6 milioni di euro. potenzialmente, qualora tutti i contribuenti aderissero alle agevolazioni previste nel regolamento, chiuderebbero il loro debito evitando di pagare sanzioni e interessi per un ammontare complessivo di 1milione 670mila euro. "La definizione agevolata sarà possibile solo dietro presentazione di una istanza del contribuente da presentare (in modalità telematica, dal portale predisposto dal concessionario per la riscossione, Ica srl) entro il termine del 31 ottobre. "Gli ultimi anni, sono stati caratterizzati da una serie di criticità che, spesso, hanno messo in difficoltà economica famiglie e aziende per cui abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di regolarizzare la propria posizione – spiega l’assessore al bilancio, Marco Traini – senza sanzioni, né interessi e con possibilità di rateizzazione. Una decisione di buon senso e un’opportunità da cogliere". "Un provvedimento che va incontro ai contribuenti – aggiunge il sindaco Massimiliano Ciarpella – e ci auguriamo che in molto vorranno cogliere questa opportunità estinguendo la posizione debitoria". La procedura prevede che, dopo la presentazione dell’istanza, la Ica comunichi ai cittadini, entro il 31 gennaio, ammontare del dovuto, scadenze ed eventuali rateizzazioni. Entro il 29 febbraio, i contribuenti dovranno pagare il dovuto o in un’unica soluzione, oppure versando la prima rata. Sono possibili 5 rate fino a pagamenti di 500 euro, da 6 a 12 rate fino a 1500 euro; da 13 a 18 rate fino a 3mila euro; da 19 a 24 rate fino a 20mila euro, e fino a 72 rate per debiti superiori a 20mila euro.

m.c.