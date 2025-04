"Degrado nel centro di Montegiorgio, intervenga l’Ast"

"Date le mancanze dell’Amministrazione di Montegiorgio nel contrastare il degrado che sta affondando il centro storico, ritengo sia urgente l’intervento del Dipartimento di prevenzione dell’Ast di Fermo". A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, che con un atto ispettivo sollecita la Giunta regionale a impartire precise disposizioni all’Ast 4 volte a intervenire sulle numerose situazioni di degrado che a Montegiorgio. "La situazione del centro storico - afferma Cesetti - è ormai fuori controllo. In via Trieste, che molti utilizzano anche per accedere a piedi al Teatro Alaleona, da tempo è presente una notevole quantità di escrementi di volatili, le caditoie sono completamente occluse con sporcizie varie e con la presenza di acqua putrida che ristagna. Presso l’ex Fornace, che oggi ospita una zona artigianale, persiste da anni una situazione di degrado urbano con sterpaglie, oggetti arrugginiti e sporcizia diffusa, ma nonostante le segnalazioni e gli impegni assunti anche in Consiglio comunale, a oggi l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento. Identica è la situazione del cimitero, dove il degrado ha ormai superato il limite dell’offesa alla memoria dei defunti. Ricordiamo inoltre la mancata realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli edifici di via Mazzini danneggiati dal sisma".