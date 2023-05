Degustazione di vini a Villa Bianca organizzata dalla Fis

La delegazione marchigiana della Fis (Fondazione Italiana Sommelier) ha organizzato una straordinaria degustazione dei vini siciliani della Tenuta di Fessina nella splendida cornice del ristorante ‘Villa Bianca’ di Montegranaro. "La nostra Fondazione riconosce l’importanza sociale ed etica, oltre che economica, della diffusione della cultura del vino in tutto il territorio italiano – dichiara Marco Medori, presidente Fis Marche – e questo evento ci ha permesso di far conoscere un territorio straordinario, quello dell’Etna, grazie a Jacopo Maniaci, Ceo di Tenuta di Fessina, e alla nostra docente Daniela Scrobogna". Con competenza e passione i relatori hanno condotto i cinquanta degustatori in sala in un viaggio nel territorio dell’Etna, fatto di profumi, tradizione, lavoro ed energia. Una delizia sensoriale estatica, che è partita dalla crema di limone, nocciola, ginestra, zafferano e agrumi, fino ad arrivare ai sentori di petali di rosa e liquirizia. La degustazione si è conclusa con una specialità dello chef Marco Biagiola, un risotto ai funghi selvatici, caciotta e ortica, con l’entusiasmo condiviso dei partecipanti. Questo evento fa parte di quelli che la Fis Marche organizza per valorizzare le aziende locali e italiane, con l’obiettivo di una continua crescita culturale.