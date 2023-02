Del Moro: Croce Verde a quota 24mila servizi

di Paola Pieragostini

Chiusura di bilancio 2022 tutto al positivo per la Croce Verde di Fermo che oltre ad aver fatto fronte ai vertiginosi aumenti generali dei costi, registra il record dei trasporti effettuati in un anno, pari a 24 mila servizi per 675 mila chilometri percorsi. Non solo, ma all’anniversario dei 40 anni di fondazione, festeggiato in dicembre, la Croce Verde rilancia la sua attività promuovendo il valore umano del ‘dono del tempo’. A parlarne il presidente in carica dal 2020 Emanuele Del Moro.

Presidente, un anno molto produttivo per la Croce Verde?

"Si. Accanto agli alti numeri di servizi e chilometri, va aggiunto che ad oggi contiamo 220 volontari operativi a diversi livelli, tra cui tanti giovani".

Qual è stata la soddisfazione maggiore del 2022?

"Il buon esito con cui abbiamo affrontato e recuperato il calo del numero di volontari subita nel periodo dell’epidemia".

Come ci siete riusciti?

"Offrendo corsi, spazi al confronto di idee proiettate alla crescita, cura e attenzione a chiunque abbia voluto e vorrà avvicinarsi al volontariato".

Dove nasce il motto ‘dono del tempo’?

"Dall’essenza del concetto di relazione umana, alla base del volontariato: dare al prossimo è dare a se stessi e in questa rete, la comunità cresce con la radice della concreta solidarietà".

Questo il principio che vuole fare della Croce Verde di Fermo, una piattaforma di servizi?

"Si. ‘Piattaforma di sevizi al prossimo’ è l’immagine che usiamo perché il volontariato si può manifestare in tanti settori diversi dove ognuno può esprimere aiuto all’altro rispondendo alle diverse esigenze nel rispetto delle proprie vocazioni. Questa è la logica dove confluisce l’impegno di tutti affinché la Croce Verde sia un punto di riferimento sanitario e umano per tutta la comunità fermana".

Qual è stata, invece la maggior difficoltà del 2022?

"Fare fronte a tutti gli aumenti, dal costo del carburante a quello dell’energia, fino al prezzo della manutenzione dei mezzi e materiali. Il fatto che tutto si inserisca in un contesto non prevedibile nei capitoli di spesa, costringe ad una gestione molto rischiosa che deve trovare perfetto equilibrio tra scelte che non siano né troppo ponderate né scellerate. Ma abbiamo dimostrato di aver fatto i giusti investimenti ed esserci mossi sul consolidato sistema di estrema ponderatezza alla base dell’amministrazione della Croce Verde".

Qual è la fonte di sostentamento per voi?

"La nostra gente, i nostri fermani che sostengono sempre due delle più importanti iniziative: l’uovo solidale che distribuiamo a Pasqua e il panettone della solidarietà a Natale. In questo anno è stata, inoltre, preziosa la puntualità dei versamenti delle quote Asur".

La Croce Verde cura la formazione e organizza corsi di utilità pubblica sociale. Qual è la prossima iniziativa?

"Il corso di primo soccorso pediatrico che si terrà sabato 4 marzo, per apprendere in primis le manovre di disostruzione"

Il primo obiettivo su cui state lavorando per il 2023?

"Continuare sulla strada intrapresa: conquistare sempre di più i giovani ed essere un punto di riferimento per la nostra comunità basato sul reciproco senso di appartenenza".