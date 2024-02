Delegazione della scuola Betti ricevuta e premiata al Quirinale

La Betti premiata al Quirinale da Mattarella e al Consiglio Regionale delle Marche. Ottimo risultato per l’Istituto Ugo Betti, guidato dalla dirigente scolastica Anna Maria Isidori, con la partecipazione al concorso "10 febbraio. Un mondo e un passato. Storie dai luoghi di origine degli esuli giuliano-fiumano-dalmati". La classe 2ª B, coordinata dalla professoressa Ilenia Achilli, ha infatti ottenuto il secondo premio a livello nazionale nella categoria delle scuole secondarie di I grado. Una rappresentanza dei ragazzi sarà ricevuta per la premiazione venerdì 9 febbraio al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su RaiUno a partire dalle 10.55. Tutta la classe sarà inoltre ospite domani nella seduta aperta del Consiglio Regionale delle Marche. Il prodotto premiato è la perfetta fusione tra innovazione digitale e ricerca storica: si tratta infatti di un "merge cube" implementato con app CoSpaces Edu, cioè un cubo olografico per la realtà aumentata sulle cui facce sono stati caricati materiali multimediali inerenti la storia degli esuli, le loro tradizioni musicali, letterarie, culinarie, artistico-culturali. I professori Alessandro Buffone e Giulio Raccichini hanno fornito il loro contributo all’elaborato digitale. "Il lavoro dei ragazzi valorizza, attraverso l’apporto di video e testi in particolare sulle cittadine istriane e sul vissuto individuale e collettivo, il prezioso patrimonio immateriale che il mondo esule ha tenuto sempre con sé: la prospettiva è quella di un nuovo umanesimo costruito su ciò che non si vede ma che non sarà mai cancellato dalla memoria, come voci, storie, profumi, sapori, musica e ricordi", spiega la dirigente.