Delegazione dell’Urbani dal ministro Valditara

Continua a farsi apprezzare e conoscere l’Istituto ‘Urbani’ chiamato a Roma, alla Camera dei Deputati, insieme a soli altri quattro istituti italiani, per celebrare l’anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. L’invito era legato alla presentazione delle migliori pratiche adottate in tema di inclusione col progetto di ‘Macro cucina’ rivolto agli alunni con disabilità delle tre sedi del polo. Per la delegazione di studenti è stata una grande emozione trovarsi in un luogo così importante, in presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e della ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli.

Dinanzi a un parterre così importante, Valentina Lanciotti (5° Cucina della sede staccata ‘Tarantelli’) è intervenuta per raccontare la propria esperienza, presenti anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D’Amico, i docenti Cinzia Mazzaferro, Paola Romagnoli e Germana D’Abramo (co responsabili del progetto) e Marcello Salvatore Monaco e, non ultima, la dirigente scolastica Laura D’Ignazi. Obiettivo del progetto: offrire agli alunni con disabilità, un potenziamento delle capacità manuali tecnico pratiche nell’indirizzo Enogastronomico attraverso un autentico progetto di vita, concreto e personalizzato per ogni alunno. Dal primo anno si aumentano le ore laboratoriali affinché questi ragazzi possano potenziarsi nelle attività pratiche, mentre dal terzo anno vengono inseriti in gruppi eterogenei con più ore di frequenza per preparare pasti per la ‘mensa alunni’ e ‘mensa anziani’.

Infine vengono individuate strutture e aziende esterne dove gli studenti possono cimentarsi con le competenze acquisite a scuola attivando percorsi Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) aggiuntivi rispetto ai compagni di classe.