Delegazione di Sant'Elpidio a Mare dona beni di prima necessità a Sant'Agata sul Santerno

Una delegazione di amministratori, a partire dal vicesindaco Roberto Greci, e rappresentanti delle associazioni di volontariato Gruppo Comunale di Protezione Civile, Avis e Croce Azzurra, con un camion pieno di pacchi con tutto il materiale raccolto nelle ultime settimane, ha raggiunto la città di Sant’Agata sul Santerno per consegnare beni di prima necessità alla popolazione della città romagnola, devastata dall’alluvione del mese scorso. A riceverli hanno trovato il sindaco, Enea Emiliani che ha ringraziato la città di Sant’Elpidio a Mare per il generoso sostegno che hanno voluto dare, aiutando i suoi concittadini a fronteggiare un’emergenza di dimensioni enormi. Il sindaco ha auspicato che i riflettori su un territorio pesantemente colpito non si spengano e l’attenzione continui a restare alta. Il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando Admo Colline Fermane, Aido, i supermercati elpidiensi Sì, con te, i due Conad City e Emi di Casette d’Ete, il forno Castricini di Luce, e tutti gli esercizi commerciali.