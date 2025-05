Delitto di Aosta, in aula nuove prove: le celle telefoniche incastrano Sahib

Fermo, 7 maggio 2025 – Ha preso il via questa mattina, con un’udienza fiume durata più di cinque ore, il processo a Sohaib Teima, il 22enne di Fermo in carcere con l’accusa di aver ucciso con un’arma da taglio, alla fine del marzo 2024, la sua compagna francese, Auriane Laisne, un anno più grande di lui, in una chiesetta diroccata a La Salle di Aosta. In aula, oltre all’imputato, erano presenti, i genitori e il fratello della vittima che si sono costituiti parte civile parte civile. La Corte d’Assise di Aosta ha momentaneamente respinto la richiesta di perizia psichiatrica sull’imputato accusato di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere. Secondo i magistrati della Corte, il presidente Giuseppe Colazingari, giudice a latere Marco Tornatore, a oggi non emergono evidenze tali da richiedere un accertamento sullo stato di capacità di intendere e di volere. La Corte ha invece disposto due perizie: una per trascrivere una quindicina di intercettazioni telefoniche, tra cui diverse in arabo, e un’altra, su richiesta degli avvocati difensori Lucia Lupi e Luca Calabrò, per estrarre i dati da due telefonini di Teima, a cui finora non era stato possibile accedere. I difensori e l’imputato hanno dato, oltre all’inserimento del codice di sicurezza, disponibilità allo sblocco facciale.

La vittima Auriane Laisne, uccisa con un'arma da taglio all’interno di una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d’Aosta

“La richiesta di perizia psichiatrica – spiega l’avvocato Lupi - è stata presentata per accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Una perizia diversa da quella che era stata disposta in Francia, dove l’obiettivo era stabilire se Teima avesse tendenze suicide e se facesse uso di psicofarmaci”.

Poi è stata la volta dei carabinieri che hanno condotto le indagini e che hanno ripercorso tutte le tappe delle loro attività. Gli investigatori dell’Arma hanno spiegato che nel sangue della vittima sono state rinvenute copiose tracce di psicofarmaci che, secondo la loro ipotesi, sarebbero stati utilizzati dall’assassino per stordire la ragazza. I carabinieri hanno poi illustrato come, a seguito di perizie tecniche sulle celle telefoniche, abbiano seguito gli spostamenti del 22enne fermano, che oltretutto avrebbe, il condizionale è d’obbligo, spedito degli sms al padre della vittima, spacciandosi per Auriane e scrivendogli che stava bene, quando in realtà la ragazza era già morta. I messaggi verrebbero attribuiti a Teima in quanto la sim utilizzata – di proprietà di Auriane - avrebbe agganciato la cella telefonica nello stesso luogo, in cui in quel momento si trovava l’imputato. Una coincidenza? O qualcun altro vicino al 22enne fermano ha utilizzato il quella scheda telefonica? Difficile crederlo. Già nel 2022, due anni prima di essere uccisa, Auriane Nathalie Laisné si lamentava con Sohaib Teima del suo “comportamento violento”, contestandogli “la possibilità che sarebbe stato in grado di ammazzarla”.

È quanto emerge in una chat in lingua inglese rinvenuta sul computer del ventiduenne di Fermo. Nel corso dell’udienza sono però delle piccole falle sull’attività investigativa e l’avvocato Lupi le ha fatte notare alla Corte: “I carabinieri non ricordavano di aver repertato dei fazzoletti di stoffa sporchi di sangue. Poi, incalzandoli, hanno detto di ricordarne uno. In realtà i fazzoletti erano quattro, due bianchi e due verdi e non sono stati fatti analizzare, dando per scontato che quel sangue appartenesse alla povera Auriane. Altra svista, se così possiamo chiamarla, fatta dagli inquirenti è la mancata analisi della pietra utilizzata per appoggiare il corpo in posizione fetale, come se stesse dormendo. C’erano delle macchie di sangue ed anche in questo caso è stato dato per scontato che fossero della vittima. Magari potevano anche esserci delle impronte digitali che avrebbero potuto scagionare il nostro assistito”.

All’uscita dall’aula la mamma di Auriane, Agnès Masson, ha avuto invece parole di elogio per gli investigatori: “Apprezziamo l’ottimo lavoro dei carabinieri e abbiamo totale fiducia nella giustizia italiana”. Si replica il 18 giugno quando sarà ascoltato il genetista della Procura.