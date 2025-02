“Delitto di Aosta, prove schiaccianti”

Fermo, 19 febbraio 2025 – Si terrà con il rito immediato il processo a Sohaib Teima, il 21enne di Fermo, in carcere a Torino, perché gravemente indiziato di aver ucciso con un’arma da taglio alla fine del marzo scorso la sua compagna, Auriane Laisne di Lione, un anno più grande di lui, all’interno di una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d’Aosta. Il giudice ha infatti accolto la richiesta della Procura di Aosta del ‘giudizio immediato’ presentata nel dicembre scorso dal sostituto procuratore Mario D’Ambrosio, che ha coordinato le indagini sul delitto.

La vittima Auriane Laisne, uccisa con un'arma da taglio all’interno di una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d’Aosta

Richiesta alla quale, non si sono opposti i legali dell’imputato, gli avvocati Lucia Lupi e Igor Giostra, che attendono ora la fissazione della data dell’udienza. Il giovane, arrestato in Francia ed estradato in Italia il 18 novembre scorso, ha sempre respinto tutte le accuse: ‘’Sono innocente, non l’ho uccisa io’’. Il 21enne è indagato per omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che fosse legato sentimentalmente alla vittima, e per occultamento di cadavere, aggravato dalla circostanza che con questo gesto, secondo la Procura di Aosta, mirava a garantirsi l’impunità.

Ma cosa significa rito immediato? Cosa comporterà? Il principale requisito affinché il pubblico ministero possa chiedere il giudizio immediato è l’evidente prova di colpevolezza dell’indagato. In altre parole, se l’autorità inquirente ritiene che le prove raccolte a carico dell’indagato siano talmente importanti da rendere superflua la celebrazione dell’udienza preliminare, avanza apposita richiesta al giudice, il quale, se è d’accordo con la pubblica accusa, dispone immediatamente il rinvio a giudizio dell’imputato. Questo rito, al contrario dell’abbreviato e del patteggiamento, non prevede uno sconto della pena.

"Abbiamo prove schiaccianti che è stato Teima ad uccidere la sua ex – ha dichiarato il pm D’Ambrosio – ed è per questo che abbiamo chiesto il processo con rito immediato”. La richiesta era emersa al termine dell’interrogatorio fiume al 21enne fermano, che si era svolto nel carcere di Torino a dicembre.

Un interrogatorio durato più di quattro ore, in cui l’indiziato numero uno del delitto era stato messo sotto torchio dal sostituto procuratore D’Ambrosio, che lo aveva incalzato cercando di farlo confessare. Ma Teima aveva ribadito ancora una volta la sua totale estraneità ai fatti, respingendo ogni accusa nei suoi confronti. Gli inquirenti, però, continuano a non avere dubbi e sono convinti che l’indagato abbia premeditato l’omicidio in un crescendo di voglia di vendetta per la denuncia fatta dalla ragazza nei suoi confronti per i presunti maltrattamenti.