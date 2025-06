Delitto di Aosta, i genitori alla Corte: "Teima aveva sequestrato Auriane a Fermo"

Fermo, 19 giugno 2025 - Due giorni interminabili e pieni di colpi scena quelli che si sono consumati ieri e l’altro ieri davanti alla Corte d’Assise di Aosta per il processo a Sohaib Teima, il 23enne di Fermo accusato dell’omicidio premeditato e dell’occultamento di cadavere della fidanzata francese Auriane Laisne. L’autopsia ha stabilito che, quando è morta e prima che il suo assassino la colpisse con un coltello in quella chiesetta abbandonata di La Salle, nel suo sangue c'era una quantità di benzodiazepine così elevata da renderla semi-incosciente. Sui pantaloni c'erano il dna della ragazza e quello riconducibile al fidanzato.

Durante la doppia udienza sono stati ascoltati anche i genitori della vittima. "Sono stati due anni di inferno - ha dichiarato la madre Agnes Masson - lui la picchiava, la minacciava, la vessava. L’aveva segregata sia a Grenoble che a Fermo". Una versione dei fatti contestata dall’avvocato Lucia Lupi che, insieme al collega Tommaso Calabrò, difende Teima e che ha spiegato come la ragazza fosse rimasta a Fermo per due mesi ospite della famiglia dell’imputato. L’avvocato Lupi ha chiesto al padre della vittima, Ludwig Laisne, se avesse mai ricevuto messaggi da Auriane che non stesse bene e se avesse mai provato a contattarla. “No, nessun messaggio” – ha risposto il padre – e non le ho mai scritto, aveva 22 anni, era abbastanza grande per non dover rendere conto di quello che faceva".

Incalzato ancora dall’avvocato Lupi, il padre ha raccontato di avere aiutato la figlia a denunciare un giro di droga nel night a Vienna dove lavorava, riferendosi all’arresto della ragazza a Fiumicino dopo essere stata trovata con un quantitativo di cocaina. Una pista però mai battuta dagli inquirenti che hanno sempre indicato Teima come unico possibile colpevole. “Nella prima deposizione dopo il ritrovamento del cadavere - ha spiegato l’avvocato Lupi all’uscita dall’aula - il signor Laisne non aveva indicato subito Teima, ma aveva avanzato l’ipotesi che potesse trattarsi di una vendetta legata a quella denuncia”. La difesa di Teima, riferendosi alle celle telefoniche agganciate dai telefonini della vittima e dell’imputato ha fatto leva anche su un’altra sim all’interno del cellulare di Auriane acquistata dal padre, di cui però non si conosce il numero e che non è mai stata tracciata.

In aula anche la ex fidanzata del fratello della vittima: “Mi ha raccontato che Teima la filmava nei momenti intimi e che una volta le avesse persino rotto il naso”. Ai genitori e ai medici ha sempre detto di aver sbattuto contro un termosifone. L’imputato è sempre rimasto in aula, ha ascoltato attentamente ogni parola e ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Il processo è stato quindi aggiornato al 23 luglio, quando sicuramente saranno aggiunti nuovi elementi per cercare per la soluzione di un omicidio che oggi sembra essere tutt’altro che scontata.