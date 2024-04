Delitto di Aosta, si cerca l’arma . Overdose di farmaci per Sohaib

Si è sentito male, ieri mattina, mentre usciva dal carcere di Grenoble per essere trasportato davanti alla Corte d’Appello che doveva decidere sulla sua estradizione ed è stato ricoverato in ospedale Sohaib Teima, il 21enne di Fermo arrestato il 10 aprile a Lione e sospettato dell’omicidio della sua ex fidanzata, la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne, trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata in Val d’Aosta. All’origine del malore ci potrebbe essere un’overdose di tranquillanti e antidepressivi. "Quando ho parlato con lui in carcere – ha spiegato il difensore francese del giovane, l’avvocato Julian Paris - era sotto l’effetto dei tranquillanti e degli antidepressivi che gli vengono somministrati dal medico della struttura. Sohaib, che continua a dichiararsi innocente e che sostiene di non aver fatto del male alla sua ex fidanzata, è molto provato fisicamente e psicologicamente dalla terribile vicenda. E’ probabile che il suo fisico stressato e il suo organismo, non abituato a certe sostanze, non abbiano retto e sia finito in overdose". L’udienza prevista per le 11 di ieri mattina è stata rinviata e anche il presidente della ‘chambre de l’instruction’ della Corte d’appello di Grenoble, ha fornito le stesse motivazioni dell’avvocato Paris: "Il giovane è stato probabilmente vittima di un’overdose di tranquillanti e antidepressivi. Per fissare una nuova data dell’udienza dovranno essere valutate le sue condizioni di salute. Se si riprenderà potremmo prendere anche in considerazione la possibilità di sentirlo in ospedale".

Intanto, sul fronte indagini, continuano le ricerche dell’arma che ha ucciso la 22enne francese. Ieri mattina le unità cinofile dei carabinieri hanno perlustrato i boschi della zona alla ricerca del coltello che ha tagliato la gola della vittima. Le operazioni si sono concentrate tra la vegetazione e i ruderi del villaggio dell’Equilivaz, disabitato dopo una frana caduta nel 1879. Nonostante l’utilizzo dei cani molecolari, ai quali prima delle ricerche sono state fatte fiutare tracce ematiche appartenenti alla 22enne francese, l’arma del delitto non è stata rinvenuta. A questo punto è probabile che l’assassino di Auriene, possa averla portata via con sé e possa averla occultata lontano da quella chiesetta dove si è consumato il delitto. Per l’istruzione di un eventuale processo il rinvenimento del coltello utilizzato per colpire al collo e di striscio all’addome la vittima potrebbe risultare di estrema importanza, visto che al momento gli inquirenti sono in possesso solo di elementi indiziari, su tutti la pennetta con il nome di Sohaib rinvenuta sul luogo teatro dell’omicidio.

Fabio Castori