Delitto Singh, disposta nuova perizia sull’imputato

Colpo di scena in Corte d’Appello sul caso di omicidio del 29enne indiano Satwant Singh, ucciso dal 56enne Manjit Singh, il connazionale e coinquilino della vittima già condannato in primo grado a 14 anni di reclusione per omicidio volontario.

La Corte, nell’udienza che si è tenuta ieri, ha accolto entrambe le richieste del legale dell’imputato, l’avvocato Alessandro Ciarrocchi, di rinnovazione dell’istruttoria e ha disposto una nuova perizia medico legale sulla lesione patita da Manjit per comprendere se sia compatibile con l’auto ferimento o piuttosto con una pregressa aggressione. La Corte ha inoltre citato il maresciallo dei carabinieri del Ris di Roma, che ha fatto accertamenti irripetibili sul coltello, per chiedere se l’impronta biologica della vittima sul manico è compatibile con un uso domestico di qualche giorno prima oppure dipende dall’uso nella circostanza dell’omicidio.

Soddisfatto l’avvocato Ciarrocchi che, insieme al suo assistito, ha sempre sostenuto la tesi della legittima difesa: “Queste novità aprono finalmente uno spiraglio sulla versione che ha sempre raccontato Manjit e ciò lo pensa anche il procuratore generale, che ha ritenuto che questa perizia possa essere importante per una nuova ricostruzione dei fatti. Ovviamente sono soddisfatto perché ritengo che il fatto vada quantomeno riqualificato in omicidio colposo per eccesso colposo di legittima difesa. Sapevamo di dover scalare una montagna a mani nude, ma siamo a metà strada”.

Il processo è stato aggiornato all’11 giugno per l’incarico al perito e esame di un testimone. Il brutale delitto, consumatosi la notte del 18 ottobre 2022, era maturato in una casa della frazione Bivio Cascinare di Sant’Elpidio a Mare. Quella notte era scoppiata una lite tra i due coinquilini e Manjit, secondo la ricostruzione dei carabinieri, aveva impugnato un coltellaccio da cucina e aveva colpito all’addome Satwant, che era deceduto a seguito di un’emorragia. Nel frattempo l’imputato si era sdraiato sul suo letto e si sarebbe autoinflitto una coltellata per simulare un’aggressione e dimostrare la tesi della legittima difesa.