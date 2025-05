Della Valle, Tod’s premiata alla Camera della Moda e a Riyadh

Il Changemaker Award for Craftsmanship è il prestigioso premio assegnato a Diego Della Valle, Presidente del Gruppo Tod’s, nel corso della terza edizione dell’evento Changemakers in Luxury Fashion, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana. Il premio celebra il suo impegno nel porre l’eccellenza artigianale e la qualità del prodotto al centro dell’identità del Gruppo, preservando la tradizione e promuovendo al contempo l’innovazione, e trasmettendo il sapere artigianale alle nuove generazioni attraverso iniziative come la Bottega dei Mestieri. Questa visione, radicata in ciò che Della Valle definisce Intelligenza Artiginale, una fusione di abilità umana, patrimonio culturale e creatività proiettata al futuro, continua a ispirare il successo e la sostenibilità del Made in Italy. Diego Della Valle ha dichiarato: "L’artigianalità è la vera essenza del lusso italiano: un patrimonio fatto di mani, tempo e sapere che non si può replicare. È un valore nazionale per l’Italia e deve essere protetto e valorizzato attraverso investimenti concreti, a partire dalla formazione dei giovani. Con la nostra Bottega dei Mestieri vogliamo trasmettere non solo una professione, ma una cultura del fare bene, con cura e passione. Essere artigiani è qualcosa di nobile e dobbiamo rendere questo mestiere desiderabile e promuoverlo." Tod’s è stata inoltre nominata International Brand of the Year ai WWD x Saudi Fashion Awards di Riyadh, organizzati dalla Saudi Fashion Commission in collaborazione con WWD. Con questo riconoscimento, WWD celebra la crescita continua della reputazione internazionale di Tod’s come pilastro dell’artigianalità e del Made in Italy. Il WWD Global Fashion & Beauty Summit ha ospitato alcune delle voci più autorevoli della moda globale, tra cui il Direttore Creativo di Tod’s, Matteo Tamburini, insieme ad altri protagonisti del mondo della moda e della bellezza.

Vittorio Bellagamba