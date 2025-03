Demenza, ciclo di incontri per aiutare le famiglie

Incontri per capire come prendersi cura delle persone con demenza e in particolare dei pazienti di Alzheimer. È l’obiettivo della Fondazione casa di riposo Sassatelli che si occupa dell’assistenza e del benessere degli anziani in condizioni di fragilità e di necessità che insieme all’associazione familiari malati di Alzheimer (Afma), ha organizzato una serie di appuntamenti per divulgare tutte le informazioni possibili per aiutare chi si trova di fronte a malattie serie e degenerative.

Il primo incontro si è già tenuto e aveva come tema proprio il riconoscimento dei primi sintomi delle demenze, a parlarne, con i rappresentati della casa di riposo e di Afma Rossano Angeloni, dirigenti dell’unità operativa di neurologia dell’Ast, referente del piano di attività fondo Alzheimer e demenze per la Regione, Andrea Vesprini come responsabile culturale Avulss, insieme con il medico di medicina generale Guido Cruciani. Si è parlato della problematica delle demenze senili che sono purtroppo in forte aumento: nell’Ast di Fermo si contano 3.600 pazienti affetti da tali patologie.

Il secondo incontro si terrà il 12 aprile alle 15,30 nella sala del teatrino della casa di riposo, per parlare di come la malattia possa modificare i comportamenti abituali dei pazienti e della gestione delle emozioni e del quotidiano. A seguire, a maggio, si parlerà degli aspetti leali legati alle conseguenze della malattia e in chiusura si affronteranno gli aspetti psicosociali e i servizi disponibili sul territorio. L’ingresso è libero.