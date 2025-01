Demenza senile e rischio di perdersi. Arriva il gps per aiutare gli anziani

Nasce ’Progetto Colombo – Liberi di muoversi a Monte Urano’ su iniziativa del Comune insieme ai medici di base e con la collaborazione degli uffici comunali. L’idea sarà presentata al pubblico domani alle ore 17 presso la sala consiliare del comune che prevede in sostanza un nuovo dispositivo gratuito per la cittadinanza con tanto di Gps che ha come finalità quello di localizzare i malati con disturbi cognitivi che si allontanano da casa. A presentare gli obiettivi di questa iniziativa il primo cittadino Andrea Leoni: "Un nuovo servizio gratuito pensato per i soggetti che hanno delle malattie degenerative. Un modo per aiutare i familiari, soprattutto alcune categorie, per renderli più sicuri. Ci siamo ritrovati, da amministratori, a gestire una grave situazione sociale e da questa siamo stati ispirati. In altre zone d’Italia il servizio è attivo ed utile ed anche noi lo abbiamo pensato per i nostri concittadini". Uno strumento che consente di preservare l’autonomia della persona, con la possibilità di rintracciare i soggetti affetti da patologie neurovegetative, facilitandone il loro soccorso in caso di smarrimento. Il gps permetterà di individuare la loro posizione e di fornire le informazioni necessarie per il ritrovamento. Da ricordare che lo stesso strumento sarà consegnato gratuitamente alle famiglie, cui resterà solo il costo di attivazione della scheda Sim per la trasmissione dei dati. "L’esperienza di vivere a fianco di una persona malata di Alzheimer o altre patologie degenerative come la demenza senile, è particolarmente difficile da gestire nel quotidiano, spesso traumatizzante per i familiari. Con il progredire della malattia, la perdita di memoria si acutizza e improvvisamente anche riconoscere i propri mariti, mogli o figli diventa impossibile – a sottolinearlo sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali, Letizia Zaccari –. In ogni famiglia in cui è presente un malato di Alzheimer, ciò si traduce con la conciliazione tra l’assistenza e le dinamiche del quotidiano, alle quali si aggiungono le spese economiche da sostenere. Per questo abbiamo dato il via ad un progetto che agisca su tre fronti: preservare l’autonomia personale del malato, prevenirne la scomparsa e tutelare le famiglie. Vogliamo sviluppare una maggiore consapevolezza della dimensione sociale di questa malattia e fare un primo passo per creare solidarietà con le famiglie attanagliate da questo problema, perché possano uscire dall’isolamento nel quale si ritrovano catapultate".

Roberto Cruciani