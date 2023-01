Demolire e ricostruire la palestra della Bacci

L’amministrazione comunale di Sant’Elpidio a Mare si è attivata per restituire alla cittadinanza la palestra Bacci che, colpita dagli eventi sismici del 2016, riportò diversi danni alle strutture portanti e venne chiusa per parziale inagibilità. L’obiettivo del sindaco Alessio Pignotti è quello di realizzare una nuova struttura più moderna e funzionale, previa demolizione dell’esistente. In un comunicato ufficiale, Pignotti descrive la strada che si sta percorrendo per la realizzazione del nuovo progetto e quali motivazioni lo hanno spinto a prendere questa decisione. "Una strada alternativa al progetto originario di adeguamento sismico dell’edificio esistente, finanziato dal Commissario straordinario della Ricostruzione per 1.800.000,00 euro – si legge – un progetto che, a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’aggiornamento dei prezziari, ha visto lievitare di molto i costi di realizzazione, rendendo decisamente antieconomica la soluzione progettuale prospettata. D’intesa con l’ufficio ricostruzione – continua Pignotti – abbiamo incaricato l’ufficio tecnico comunale di redigere uno studio diretto a valutare l’alternativa progettuale di demolizione e ricostruzione. Da tale studio emerge che la scelta più efficiente e funzionale è decisamente demolire e realizzare una palestra nuova idonea alle nuove esigenze con un campo da gioco regolamentare per la pallavolo, il basket ed il calcetto e con la possibilità di spalti per il pubblico, attualmente non adeguati. Lo studio è stato trasmesso all’Usr e abbiamo già fissato un nuovo incontro per le verifiche del caso e per l’aggiornamento dell’importo del finanziamento, così da avviare la nuova progettazione". Un cambio di direzione necessario, che richiederà del tempo in più ma che, a detta del sindaco, fornirà ai cittadini una struttura funzionale alle loro esigenze, anche in termini di viabilità.

Nadir Tomassetti