Demolizione del plesso Bacci: al lavoro per il nuovo istituto

Un intero blocco del complesso scolastico ‘Bacci’ è già stato demolito e ora le ruspe sono al lavoro per completare l’opera e radere al suolo un edificio che fa parte della storia recente della città visto che l’inaugurazione risale a circa 50 anni fa. La demolizione è utile per fare spazio a una nuova struttura scolastica più moderna, funzionale, finanziata con oltre 11milioni di fondi Pnrr. Nonostante la posizione decentrata della scuola, i lavori di demolizione non sono passati inosservati e hanno portato con sé quella mesta nostalgia che appartiene a luoghi legati alla memoria collettiva destinati a restare solo nei ricordi.

Terminata la demolizione, inizierà la costruzione del nuovo edificio (con volumi ridotti del 15% rispetto all’esistente) composto di tre blocchi: uno sportivo (con una palestra per la primaria e per uso esterno); uno didattico (con terrazzo a verde, su due piani, con 21 aule per primaria e medie, 8 laboratori, aula musica e altro); e uno di servizi (uffici, mensa scolastica da 220 posti e auditorium da 200 posti).