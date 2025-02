Demyanenko leader,. Marchisio è ovunque

Antonov 7. E’ uno di quelli che vorresti avere sempre, l’amico che ti aiuta quando sei in difficoltà. Entra e mette in campo esperienza e tantissima sicurezza. La seconda linea appare più piccola con lui. Il punto nel finale

Bardarov sv. Bagna il debutto rischiando anche di andare a punto

Demyanenko 7,5. Attacco e battuta sono le specialità della casa e i suoi primi tempi spesso rimbombano forti sul parquet. E’ un leader verissimo, uno di quelli su cui sempre puntare. Solida realtà.

Mattei sv. Un paio di cambi al servizio e a muro.

Comparoni 7. Il Ragno di Grottazzolina: piazza cinque muri durante la gara e pesano come macigni, le sue manone sono pesantissime. Tentacolare

Petkovic 8,5. Mvp della sfida in una gara che per lui è stato un film. Nel primo set inizia bene ma si fa male e scende il gelo sul Palas. Un brivido che dura pochi punti perché torna in campo e comincia a picchiare come sa fare lui. Alla fine ne mette a terra 29, è decisivo anche nel quinto set. Il bomber è tornato e il PalaSavelli esplode ad ogni suo attacco.

Fedrizzi 6,5. In battuta alcuni turno sono devastanti, in seconda linea soffre e al suo posto Antonov da equilibrio.

Marchiani 7. Se a muro un po’ si soffre, in regia ha una lucidità infinita anche nei momenti caldi della sfida. Ed ogni suo turno al servizio porta un break per la Yuasa. Assolutamente velenoso

Cvanciger 6. Chiamato in causa, da il suo contributo.

Tatarov 7. In ricezione soffre la spinta di Milano ma in attacco è un incubo molto spesso, soprattutto quando inizia a passare sopra al muro. Vertigini

Marchisio (L) 7,5. Oggi lo trovi ovunque in seconda linea, alcune difese sono impressionanti. 38% di perfette in ricezione è un super dato. Un’autentica calamita

All. Ortenzi 7,5. Il girone di ritorno della Yuasa è incredibile e la gara di oggi lo conferma. Ruota benissimo ogni uomo, nei momenti chiave trova sempre la soluzione. Applausi