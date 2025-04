Demyanenko: "Preso fiducia gara dopo gara"

Si avvicina sempre di più l’esordio della Yuasa Battery Grottazzolina nei Playoff Challenge che mettono in palio il quinto posto e conseguente qualificazione alla Challenge Cup, importante competizione europea. Seppur al termine di una stagione estremamente intensa non c’è alcuna voglia di mollare la presa e giocarsi le proprie arte anche in questa fase finale. A raccontare le emozioni che vive la squadra in questa fase della stagione ci pensa Denny Demyanenko, centrale canadese alla sua prima stagione in Italia, ma grandissimo protagonista con numeri superlativi anche nelle classifiche di rendimento per ruolo, dove è sempre nelle zone altissime tra i centrali. "E’ stata per la Yuasa una stagione in crescendo, abbiamo preso grande fiducia con il passare del tempo e poi siamo riusciti a raggiungere e mantenere un livello di gioco e di fiducia molto alto. Raggiungere la salvezza è stato bellissimo ed ora andiamo a giocarci questi playoff che rappresentano qualcosa di veramente bello". Non solo campionato e una salvezza ottenuta addirittura in anticipo ma anche l’argento ottenuto a Dubai, dovendo arrendersi solo alla Dynamo Mosca e da domenica alle 19 la trasferta di Cisterna dove inizierà il cammino in quetso affascinante mini torneo a sei squadre. "Vogliamo fare il massimo, ce la vedremo contro squadre forti e di livello. Stiamo vivendo il momento nel modo migliore possibile e anche il Torneo di Dubai ci ha permesso di fare esperienza. Troveremo squadre che conosciamo molto bene avendole incontrate nella stagione regolare, alcune di loro poi sono reduci dai playoff scudetto e avranno voglia di rifarsi. Sarà un livello molto alto ma siamo pronti a dire la nostra anche in questa fase e a godercela con i nostri tifosi fino in fondo". Un amore sbocciato immediatamente con l’Italia per Demyanenko che proprio nella sua esperienza a Grottazzolina è diventato anche papà (a dicembre è nata la sua primogenita Nova Juliett) a completare una stagione meravigliosa iniziata a Parigi con le Olimpiadi a difendere i colori del Canada. "E’ la mia prima stagione in Italia e devo dire che mi sono trovato benissimo – conclude Demyanenko – qui a Grottazzolina si sente veramente la passione per la pallavolo. Una magnifica esperienza e devo dire che c’è grande soddisfazione nell’aver fatto questo percorso così bello ed importante finora. Sono felicissimo per il paese ma in generale per un intero territorio dal quale sentiamo un grandissimo affetto".