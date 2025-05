Denislav Bardarov saluta Yuasa Battery Grottazzolina dopo una stagione indimenticabile

Continua la serie dei saluti in casa Yuasa Battery Grottazzolina, al termine di una stagione che senza dubbio diventa indimenticabile per il popolo di Grottazzolina con la permanenza in massima serie arrivata anche con largo anticipo. Stavolta i saluti riguardano un ragazzo arrivato alla Yuasa Battery a stagione in corso, quando la squadra stava ingranando la marcia decisiva direzione salvezza in Superlega. Nonostante questo la sua presenza non solo si è fatta vedere ma soprattutto sentire durante gli allenamenti. Denislav Bardarov, classe 2003, giovane schiacciatore bulgaro, ha vissuto metà stagione alla Yuasa facendosi apprezzare per la voglia messa in ogni singolo allenamento, per la capacità che ha avuto di mettere le sue qualità al servizio della squadra e riuscendo altresì a ritagliarsi alcuni spazi in campo, soprattutto nella parte finale della stagione. Durante l’anno sono stati tanti i problemi fisici che coach Massimiliano Ortenzi e i suoi ragazzi hanno dovuto affrontare e spesso a farne le spese è stato il livello degli allenamenti che inevitabilmente è sceso, portando di conseguenza anche ad un ritmo più basso riportato in gara. Bardarov è stato molto importante anche in questo, tenere sempre il livello alto anche nella fase allenante delle sedute dove, dall’altra parte del campo c’era chi sapeva tener testa ai titolari. Importante per la squadra ma anche crescita per lo stesso Bardarov che ha potuto misurarsi per la prima volta in Superlega, ritrovando anche in squadra il connazionale e amico Gergi Tatarov, che ora andrà a proseguire in qualche altra importante realtà.

"Il mio periodo a Grottazzolina volge ormai al termine – sono i saluti finali di Denislav - voglio ringraziarvi tutti dal profondo del cuore. Giocare qui è stata un’esperienza indimenticabile e l’incredibile supporto di tutti i tifosi ha significato tutto per me. Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico e soprattutto ai fantastici tifosi che mi hanno fatto sentire sempre idealmente a casa. Anche se il mio viaggio continua altrove, Grottazzolina avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto". In pochi mesi ha toccato con mano cosa vuol dire giocare ma soprattutto vivere la pallavolo a Grottazzolina, dove il volley è assolutamente centrale all’interno della collettività. E sarà per lui un’esperienza forse difficile da replicare altro ma senza dubbio estremamente formativa.

Roberto Cruciani