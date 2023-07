Denunce per bancarotta fraudolenta E in casa sequestrato un arsenale

di Fabio Castori

Cinque imprenditori del settore calzaturiero denunciati, scoperti 400mila euro di beni distratti e sequestrato un piccolo arsenale rinvenuto a casa di una delle persone finite nel mirino. È il bilancio di sei mesi di attività della Guardia di finanza di Fermo sul fronte delle bancarotte. Le Fiamme Gialle hanno infatti eseguito diverse indagini di polizia giudiziaria, delegate dalla Procura, al termine delle quali sono stati denunciati cinque imprenditori, tutti di nazionalità italiana, per i reati di bancarotta fraudolenta semplice e documentale, ma anche patrimoniale continuata con distrazione dei beni. Le attività investigative hanno permesso di ricostruire in modo capillare le movimentazioni finanziarie che hanno portato diverse aziende del distretto calzaturiero al dissesto, accertando una pluralità di condotte illecite, che hanno determinato la distrazione di beni per un valore complessivo di circa 400mila euro. Nell’ambito di una perquisizione domiciliare finalizzata al rinvenimento della documentazione contabile, che uno degli amministratori non aveva consegnato al curatore fallimentare nominato dal tribunale, sono state rinvenute armi da fuoco legalmente detenute e il relativo munizionamento, in parte detenuto illegalmente. I finanzieri hanno sequestrato 276 cartucce non dichiarate ed effettuato il ritiro precauzionale dell’intero arsenale nella disponibilità dell’imprenditore: tre pistole e quattro fucili di vario calibro. "Nel clima di generale attenzione da parte di tutte le principali istituzioni ai fenomeni di infiltrazione criminale nel tessuto socio-economico provinciale – spiega il comandante provinciale, il colonnello Massimiliano Bolognese – la Guardia di finanza, alla luce delle peculiarità di polizia economico-finanziaria, è chiamata costantemente a contrastare le illecite condotte poste in essere in danno del corretto andamento delle relazioni economiche e dell’economia pubblica. Tuttavia, a fronte di imprenditori che nonostante le difficoltà legate anche alla particolare congiuntura, conducono le aziende nel rispetto delle regole, le attività effettuate dal corpo portano sovente ad accertare diverse fattispecie penalmente rilevanti disciplinate dalla normativa fallimentare, tra cui fenomeni di dissipazione del patrimonio societario. La costante e accurata attività ispettiva si inserisce nel quadro di attività di contrasto all’illegalità economico-finanziaria, salvaguardia delle realtà sane e difesa degli interessi dei creditori".