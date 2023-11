Denunciati due spacciatori e assuntori segnalati alla prefettura

E’ lotta senza quartiere al traffico e all’uso di droga da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. I militari dell’Arma di Porto San Giorgio hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria per traffico di sostanze stupefacenti, un albanese di 30 anni. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di sette dosi termosaldate di eroina, tre dosi di cocaina e denaro contante. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche un quantitativo di marijuana e denaro contante per un totale di 1.200 euro. Sempre a Porto San Giorgio i carabinieri del posto hanno denunciato un marocchino di 48 anni per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, sorpreso con un involucro contenente pochi alcuni grammi di cocaina, ha cercato di sottrarsi alla perquisizione dimenandosi e strattonando i militari, riuscendo poi a fuggire. I carabinieri, che lo hanno identificato, sono già sulle sue tracce. A Porto San Giorgio nell’ambito di un servizio specifico contro le attività illecite in materia di stupefacenti, i militari dell’Arma hanno deferito alla Procura della Repubblica un albanese di 31 anni. Il giovane è stato individuato quale responsabile della cessione di sostanze stupefacenti in favore di un ragazzo del posto. Ancora a Porto San Giorgio un 27 enne di Loreto è stata segnalata alla prefettura per uso personale di stupefacenti, in quanto durante un controllo presso il parcheggio del supermercato "Oasi", è stata trovata in possesso di alcuni grammi di eroina mentre era in compagnia di un giovane del posto. Un egiziano di 24 anni, senza fissa dimora, è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti. Durante un controllo lungo la Statale Adriatica, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, che sono stati sottoposti a sequestro.

I militari dell’Arma di Monte San Pietrangeli hanno, nella notte, provveduto ad effettuare una segnalazione amministrativa nei confronti di un 20enne di Civitanova Marche in quanto trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno invece segnalato alla prefettura un 18enne di Civitanova Marche. Il ragazzo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Fabio Castori