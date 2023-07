"Derattizzazione, serve l’aiuto di tutti"

L’assessorato all’ambiente chiede il supporto della cittadinanza nel mettere in atto misure mirate per prevenire ed evitare la proliferazione dei ratti e, per questo, ha lanciato una campagna informativa e di sensibilizzazione in cui tutti i cittadini vengono invitati "a fare la propria parte perché con la collaborazione di ognuno si raggiungono risultati più efficaci" dice l’assessore Maria Laura Bracalente. Da parte sua, il Comune ha affidato la derattizzazione a una ditta specializzare, interventi mirati si svolgono durante l’anno su tutto il territorio, esche topicide vengono sostituite mensilmente e l’amministrazione sta predisponendo una intensificazione dell’attività. Ma poiché scantinati, cantine e spazi aperti non curati e privati sono comodo rifugio e luogo di approvvigionamento per i ratti, è indispensabile la collaborazione dei cittadini. "Bastano alcuni accorgimenti – spiega la Bracalente - non abbandonare i rifiuti; non alimentare animali selvatici; evitare di lasciare all’aperto incustoditi cibi per animali domestici; non lasciare esche o carcasse sulla spiaggia; eliminare le aperture in magazzini, scantinati e sottotetti; rimuovere sterpaglie e rovi dagli spazi aperti privati".